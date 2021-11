Camarões, de António Conceição, vence Costa do Marfim e segue em frente na qualificação

A equipa de António Conceição garantiu uma vaga na terceira e última fase de qualificação africana para o Mundial'2022.

A seleção dos Camarões, treinada pelo português António Conceição, venceu esta terça-feira a congénere da Costa do Marfim, por 1-0, no grupo D, e garantiu uma vaga na terceira e última fase de qualificação africana para o Mundial'2022.

O golo que decidiu a partida foi marcado pelo avançado Karl Toko Ekambi, que joga nos franceses do Lyon, aos 21 minutos.

A equipa de António Conceição necessitava da vitória para superar o favoritismo da Costa do Marfim, e ultrapassar o seu rival direto na tabela classificativa, na qual terminou em primeiro lugar, com 15 pontos, seguida dos costa-marfinenses, com 13, de Moçambique, com quatro, e do Malawi, com três.

Na terceira e última fase do apuramento africano, da qual vão sair os cinco apurados, estão Camarões, Tunísia, Nigéria, Argélia, Mali, Egito, de Carlos Queiroz, Gana, Senegal, Marrocos e República Democrática do Congo.