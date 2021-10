Cabo Verde vence Libéria e ainda sonha com o Mundial

Triunfo por 2-1 fora de portas, com o golo do triunfo na ponta final.

Cabo Verde venceu esta quinta-feira a Libéria por 2-1, em jogo da terceira jornada do grupo C da zona de apuramento africano e continua na luta pela qualificação para o Mundial'2022 de futebol.

Em jogo realizado em Accra, no Gana, casa emprestada da Libéria, os visitados adiantaram-se no marcador no último dos dois minutos de compensação da primeira parte, por Van-Dave Harman.

Mas, na segunda parte, Cabo Verde deu a volta ao marcador, com golos de Jamiro Monteiro, aos 52 minutos, e Garry Rodrigues, na compensação da segunda parte.

As duas equipas voltam a defrontar-se no domingo, para a quarta jornada do mesmo grupo, desta vez no Estádio Adérito Sena, na cidade do Mindelo, ilha de São Vicente.

Com este resultado, Cabo Verde assumiu o segundo lugar do grupo, com quatro pontos, em troca com a Libéria, que é agora terceiro, com três pontos.

O grupo é liderado pela Nigéria, com seis pontos, e que recebe ainda esta quinta-feira a República Centro Africana, que está no último lugar com um ponto.

O vencedor de cada um dos grupos qualifica-se para a fase seguinte.