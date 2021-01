Cabo Verde recebe pela primeira vez Assembleia da UFOA e quer organizar provas da CAF

Redação com Lusa

Mário Semedo, presidente da Federação Cabo-verdiana de Futebol, considera que este evento significa "uma oportunidade de mostrar capacidade de organização dentro de uma estratégia de atrair para Cabo Verde os eventos desportivos"

Cabo Verde vai receber a partir de sexta-feira, e pela primeira vez, a Assembleia Geral da União das Federações Oeste Africana de futebol (UFOA), um evento visto como oportunidade para promover o país.

Pela primeira vez, Cabo Verde vai ser o palco da Assembleia Geral Ordinária dessa organização regional de futebol, que contará ainda com a presença de todos os presidentes das federações desportivas, nomeadamente Mali, Mauritânia, Senegal, Gâmbia, Guiné-Bissau, Guiné Conacri, Libéria e Serra Leoa.

Para o presidente da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), Mário Semedo, a organização da reunião "significa muita coisa" para Cabo Verde, a começar pelo prestígio para o país, para o futebol e para a federação.

"E também significa uma oportunidade de mostrar a nossa capacidade de organização e dentro de uma estratégia de atrair para Cabo Verde os eventos desportivos", salientou o líder federativo, em declarações à agência Lusa.

Segundo Mário Semedo, Cabo Verde vai "ganhar tudo" com o evento, começando imediatamente com a economia, os negócios de hotéis, empresas alugueres de viaturas e restaurantes. "Tudo isso são ganhos, as pessoas vêm e há alguma movimentação", mostrou.

Do ponto de vista desportivo, o presidente disse que a FCF vai procurar nessa reunião trazer no futuro alguma prova da Confederação Africana da Futebol (CAF) para o país, mas sem especificar qual e quando. "Também ganhamos em termos de imagem. Isso tudo são ganhos que no futuro terão os seus resultados", projetou Mário Semedo.

O líder máximo do futebol em Cabo Verde garantiu que todas as medidas sanitárias "serão levadas rigorosamente em consideração" para evitar o contágio pelo novo coronavírus.

Para além dos presidentes e respetivos secretários-gerais, estão também confirmadas as presenças na Assembleia Geral do presidente interino da CAF, Oumari Constant, e o diretor de Desenvolvimento da FIFA, Verón Mosengo.

A UFOA é presidida neste momento pelo presidente da federação da Guiné Conacri, Antoine Souare, e o diretor executivo é o cabo-verdiano Gerson Melo.

Da agenda de trabalho da reunião, que termina no sábado, consta a aprovação da ata da última Assembleia Geral e do orçamento de funcionamento para 2021, a apreciação do relatório de atividades de 2020, do plano estratégico 2020/2023 e o programa de atividades para 2021.

A Assembleia Geral da UFOA acontece num momento em que as competições estão paradas há quase um ano em Cabo Verde, por causa da pandemia do novo coronavírus, com Mário Semedo a afirmar à Lusa que o futebol está a preparar-se para a retoma, tendo em conta os parâmetros definidos à nível sanitário.

O dirigente federativo disse que cada região desportiva está a fazer a sua apreciação da situação atual, para ver as que têm possibilidade ou não de retoma das competições.

"Vamos apoiar os clubes e as associações que têm condições de retoma", garantiu Mário Semedo, reconhecendo os efeitos e prejuízos da pandemia no futebol, mas salientando que todos estão muito mais preparados e que o importante é prevenir.