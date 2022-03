Cabo Verde goleia Liechtenstein com hat-trick de Gilson Tavares e bis de Bebé

Seleções defrontaram-se em jogo particular

Cabo Verde goleou esta sexta-feira o Liechtenstein por 6-0 em jogo particular, com o avançado Gilson Tavares, do Estoril, a apontar um hat-trick e Bebé a fazer um bis no segundo jogo que fez pela seleção.

O jogo foi disputado no Pinatar Arena Football Center, em Múrcia, Espanha, e o avançado do Estoril abriu o marcador logo aos 18 minutos, bisando aos 38 minutos e consumando o hat-trick na compensação da primeira parte.

Pelo meio, o médio Lisandro Semedo, do Fortuna Sittard, também marcou, numa goleada cabo-verdiana que foi ampliada na segunda parte, com dois golos de Bebé (aos 73 e 83), no que foi o segundo jogo do extremo pela seleção cabo-verdiana.

Este foi o segundo de três jogos particulares que Cabo Verde está a disputar num espaço de cinco dias, antes do início da qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN'2023), que vai ser realizado na Costa do Marfim.

Na quarta-feira, a equipa comandada por Pedro Brito 'Bubista' venceu Guadalupe por 2- 0, com golos na estreia de Tiago Correia (Bebé, avançado da Rayo Vallecano) e Jovane Cabral, extremo emprestado pelo Sporting à Lázio.

Na segunda-feira, os Tubarões Azuis, nome pelo que é conhecida a seleção de Cabo Verde, vão defrontar São Marino, também em Múrcia (17h).

Estes são os primeiros jogos de Cabo Verde após a CAN'2021, realizada entre janeiro e fevereiro nos Camarões, em que foram eliminados nos oitavos de final pelo Senegal, equipa que conquistou a competição.