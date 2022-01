Cabo Verde garante um dos melhores terceiros lugares e segue para os oitavos da CAN

A seleção de Cabo Verde garantiu esta quarta-feira o apuramento para os oitavos de final da Taça da Nações Africanas (CAN) de futebol, conseguindo, tal como o Malawi, um dos quatro melhores terceiros lugares na fase de grupos.

Para os oitavos de final da competição apuram-se os dois primeiros classificados dos seis grupos, mais os quatro terceiros melhores da fase de grupos.

Cabo Verde terminou o grupo A na terceira posição, com quatro pontos, e, com os resultados de hoje, já tem garantido o apuramento, uma vez que o Sudão, terceiro no grupo D com um ponto, e as Comores, terceiros no grupo C, com três pontos, já não podem ultrapassar a seleção cabo-verdiana.

Em idêntica situação está o Malawi, que terminou o grupo B em terceiro, também com quatro pontos, e tem lugar garantido nos oitavos de final.