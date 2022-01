Cabinda vence Desportivo da Lunda Sul e ascende à quinta posição do Girabola

Triunfo ficou apenas assegurado aos 85 minutos, por intermédio de Bauca. Wiliete de Benguela está a apenas dois pontos. Dois jogos foram, entretanto, adiados para 15 de janeiro

O Sporting de Cabinda venceu, este domingo, o Desportivo da Lunda Sul, por 2-1, e ascendeu à quinta posição do campeonato angolano de futebol, em jogo da 15.ª jornada da prova.

Na partida disputada na província angolana de Cabinda, Maguaia, aos seis minutos, levou os visitantes à vantagem. Os anfitriões restabeleceram igualdade por intermédio de Gláucio, aos 33 minutos, e Bauca ampliou, aos 85, a vantagem.

Também nesta tarde, o Desportivo da Huila venceu o Wiliete de Benguela por 2-0, no reduto deste, na província angolana de Benguela, após golos de Nilton, aos quatro minutos, e Nandinho, aos 63. Com este resultado, o Desportivo da Huila ascende à oitava posição.

O jogo entre o Sagrada Esperança e o 1.º de Agosto foi adiado, para o dia 15 de janeiro, devido às obras de requalificação que decorrem no estádio do Dundo, província angolana da Lunda Norte, casa dos campeões angolanos. Também foi adiado o jogo entre o Bravos do Maquis e o Recreativo do Libolo, para a mesma data.

Depu, do Sagrada Esperança, lidera a lista dos melhores marcadores, com 15 golos, seguido por Tiago Azulão, do Petro de Luanda, com 11, e Jiresse, do Recreativo do Libolo, com sete.

Resultados da 15.ª jornada:

- Sábado, 08 jan:

Petro de Luanda - Interclube, 4-0

Sporting de Benguela - Cuando Cubango FC, 1-1

Progresso do Sambizanga - Kabuscorp do Palanca, 1-1

Académica do Lobito - Recreativo da Caála, 1-0

- Domingo, 09 jan:

Wiliete de Benguela - Desportivo da Huila, 0-2

Sporting de Cabinda - Desportivo da Lunda Sul, 2-1

- Domingo, 15 jan:

Sagrada Esperança - 1º de Agosto

Bravos do Maquis - Recreativo do Libolo

Classificação:

1. Petro de Luanda, 38 pontos.

2. Sagrada Esperança, 36.

3. 1.º de Agosto, 30.

4. Wiliete de Benguela, 22.

5. Sporting de Cabinda, 20.

6. Interclube, 20

7. Recreativo da Caála, 18

8. Desportivo da Huila, 18.

9. Bravos do Maquis, 17.

10. Recreativo do Libolo, 16.

11. Académica do Lobito, 16.

12. Cuando Cubango FC, 15.

13. Desportivo da Lunda Sul, 13

14. Kabuscorp do Palanca, 13

15. Progresso do Sambizanga, 5.

16. Sporting de Benguela, 1.