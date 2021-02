Caála vence Ferrovia no dérbi do Huambo e sobre ao terceiro lugar no Girabola

O Recreativo da Caála subiu este domingo ao terceiro lugar do campeonato angolano.

O Recreativo da Caála subiu este domingo ao terceiro lugar do campeonato angolano, com 16 pontos, após vencer o Ferrovia do Huambo por 2-0, em jogo da 10ª jornada do Girabola da época 2020/21.

Os "caalenses" saíram vitoriosos do dérbi do planalto central, província do Huambo, com golos de Aison, aos 38 minutos, e de Depó, aos 77 minutos.

Com esta derrota, o Ferrovia, com 15 pontos, perdeu a possibilidade de desalojar o Interclube, treinado pelo português Ivo Campos, da terceira posição da tabela classificativa.

Na província angolana do Uíge, norte do país, o Sagrada Esperança venceu o anfitrião Santa Rita de Cássia por 1-0 e subiu um degrau na tabela.

Celso, no primeiro minuto do jogo, que decorreu no estádio 4 de Janeiro, garantiu o triunfo dos "diamantíferos".

Em Benguela, o Williet empatou a 2-2 diante do Cuando-Cubango. Pelos benguelenses "bisou" Kaporal, aos 50 e 86 minutos, enquanto Cely, aos 25 e 46 minutos, também fez um "bis" para o Cuando-Cubango.

Picas, do Petro de Luanda, e Das Faa, do Interclube, são os melhores marcadores do campeonato, ambos com cinco golos, seguidos por Valente, do Ferrovia do Huambo, e Adó Pena, da Académica do Lobito, com quatro golos cada.