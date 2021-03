Bravos do Maquis vence Progresso e assume liderança provisória do Girabola

Fotografia: C Bravos do Maquis/Facebook

O Bravos do Maquis assumiu este sábado provisoriamente a liderança do campeonato angolano de futebol, com 27 pontos, após vencer o Progresso do Sambizanga, por 3-0, no jogo de abertura da 15ª jornada do Girabola.

O primeiro golo da partida foi rubricado por Tubias, aos 28 minutos, antes de o desafio, que decorreu no estádio Mundunduleno, na cidade do Luena, província angolana do Moxico, ter sido interrompido durante 20 minutos devido à intensa chuva que caiu na localidade.

Já no reatamento, autorizado pelo árbitro Bunga Nkanzi, os "maquizardes" ampliaram a vantagem, com golos de Zico, aos 70 minutos, e de Benarfa, aos 86.

O avançado Benarfa fez hoje o seu sexto golo e já é um dos melhores marcadores do Girabola. Este jogador é um dos 30 convocados pelo selecionador angolano, o português Pedro Gonçalves, para a dupla jornada da fase de apuramento para a Taça das Nações Africanas (CAN).

O Bravos do Maquis lidera com 27 pontos, mais dois do que Petro de Luanda e Interclube, respetivamente segundo e terceiro.

Também hoje, no estádio de Calulo, o Recreativo do Libolo empatou 0-0 diante do Recreativo da Caála.

A 15ª jornada do campeonato angolano de futebol, última da primeira volta, prossegue no domingo com mais quatro jogos.

Das Faa, do Interclube, é o melhor marcador do campeonato com sete golos, seguido de Tiago Azulão, do Petro de Luanda, Depú, do Recreativo da Caála, e Benarfa, do Bravos do Maquis, com seis golos cada.

Jogos da 15ª jornada:

- Sábado, 13 mar:

Bravos do Maquis - Progresso do Sambizanga, 3-0.

Recreativo do Libolo - Recreativo da Caála, 0-0.

- Domingo, 14 mar:

Baixa de Cassange - Williet de Benguela.

Santa Rita de Cássia - Interclube.

Cuando-Cubango FC - Sporting de Cabinda.

Ferrovia do Huambo - 1º de Agosto.

- Segunda-feira, 15 mar:

Desportivo da Huíla - Académica do Lobito.

- Domingo, 21 mar:

Sagrada Esperança - Petro de Luanda.