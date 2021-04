Bravos do Maquis ganha pontos na secretaria e é líder isolado do Girabola

A Federação Angolana de Futebol (FAF) decidiu averbar derrota de 3-0 ao Desportivo da Huíla, por "falta de comparência".

O Bravos do Maquis regressou à liderança isolada do campeonato angolano, com 31 pontos, ao ver confirmada a vitória sobre o Desportivo da Huíla, em jogo de acerto da sexta jornada, por falta de comparência do adversário.

A Federação Angolana de Futebol (FAF), em deliberação a que a Lusa teve hoje acesso, decidiu averbar derrota de 3-0 ao Desportivo da Huíla, por "falta de comparência".

O confronto entre maquizardes e huilanos estava agendado para 21 de março, no estádio Munduduleno, província angolana do Moxico. O Bravos do Maquis e a equipa da arbitragem esperaram no relvado, mas o Desportivo da Huíla "não justificou a ausência".

O campeonato angolano de futebol já fez disputar jogos da 15ª e última jornada da primeira volta, mas, até à segunda quinzena de abril, serão realizados vários jogos de atraso.

O Bravos do Maquis comanda a prova, com 31 pontos, seguido do Petro de Luanda, com 28, Sagrada Esperança, com 26, e 1º de Agosto, treinado pelo português Paulo Duarte, com 25, mas todos têm menos jogos realizados do que o líder.