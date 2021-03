Bravos do Maquis empata e perde possibilidade de isolar-se na liderança do Girabola

Fotografia: C Bravos do Maquis/Facebook

O Bravos do Maquis perdeu a possibilidade de se isolar na liderança do campeonato angolano, após empatar a 0-0 com o Sagrada Esperança, em jogo em atraso da sétima jornada da prova.

Com este resultado do também considerando dérbi do leste de Angola, os maquizardes juntam-se ao Interclube, treinado pelo português Ivo Campos, na liderança do campeonato, ambos com 28 pontos cada.

Também hoje para o acerto da quarta jornada do Girabola 2020/21, o 1.º de Agosto, orientado pelo português Paulo Duarte, empatou 0-0 diante do Desportivo da Huíla.

Os "agostinos" averbaram hoje o primeiro empate no campeonato, em oito jogos disputados, e somam 19 pontos. A equipa de Paulo Duarte tem ainda sete jogos em atraso, quando já foi disputada a 15.ª e última jornada da primeira volta do Girabola.

No próximo fim de semana, sábado e domingo, serão disputados mais cinco jogos em atraso.

Das Faa, do Interclube, somou hoje o seu oitavo golo é o melhor marcador da prova, seguido Tiago Azulão, do Petro de Luanda, Depú, do Recreativo da Caála, e Benarfa, do Bravos do Maquis, todos com seis golos.

Classificação:

1. Interclube, 28 pontos.

2. Bravos do Maquis, 28.

3. Petro de Luanda, 25.

4. Sagrada Esperança, 23.

5. Recreativo da Caála, 21.

6. Ferrovia do Huambo, 19.

7. 1.º de Agosto, 19.

8. Cuando-Cubango FC, 17.

9. Académica do Lobito, 17.

10. Williet de Benguela, 14.

11. Baixa de Cassange, 14.

12. Desportivo da Huíla, 14.

13. Progresso do Sambizanga, 13.

14. Recreativo do Libolo, 12.

15. Sporting de Cabinda, 10.

16. Santa Rita de Cássia, 9.