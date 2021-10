Black Bulls pode sagrar-se campeão moçambicano no domingo

Redação com Lusa

Caso vença, será a primeira vez que o Black Bulls ganha o campeonato moçambicano.

O Black Bulls pode sagrar-se campeão moçambicano de futebol no domingo, caso ganhe, no jogo fora, contra o Ferroviário de Lichinga, em partida da 24ª jornada do Moçambola, a antepenúltima da prova.

O Black Bulls vai entrar para a partida com 54 pontos contra 47 do seu opositor direto na luta pelo título, o Ferroviário da Beira, que está em segundo lugar.

Os touros, treinados pelo técnico português Hélder Duarte, também chegam ao título, em caso de empate ou derrota, desde o rival não consiga melhor resultado.

As locomotivas da Beira defrontam o Ferroviário de Nacala, que ocupa o oitavo lugar, com 31 pontos.

Caso vença a edição deste ano do Moçambola, será a primeira vez que o Black Bulls ganha o campeonato moçambicano de futebol.

O feito será inédito no futebol moçambicano, dado que será a primeira vez que uma equipa conquista o título máximo no ano em que se estreia na prova.

No outro extremo da classificação, o Incomáti, que ocupa o 11.º lugar, com 23 pontos, joga em casa contra o Desportivo de Maputo, que está em penúltimo lugar, com 16 pontos.

No final do Moçambola, os três últimos classificados da prova vão disputar entre si uma outra competição - a liguilha - e o vencedor vai ter direito à manutenção na edição de 2022 do campeonato, sendo despromovidos os dois últimos classificados.

A liguilha é a fórmula que a Liga Moçambicana de Futebol (LMF) encontrou para acomodar o objetivo anunciado de o Moçambola ser disputado por apenas 12 equipas no próximo ano contra as 14.

Programa da 24ª jornada

- Sábado, 23 out:

Incomáti -- Desportivo de Maputo

- Domingo, 24 out:

Ferroviário de Lichinga - Black Bulls

Ferroviário da Beira -- Ferroviário de Nacala

Costa do Sol -- Textáfrica

Matchedje -- Liga

Vilankulo -- Ferroviário de Maputo

Ferroviário de Nampula - Songo

