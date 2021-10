Black Bulls perde e falha conquista antecipada do campeonato moçambicano

Guiné-Bissau defronta Marrocos no apuramento para o Mundial

Redação com Lusa

O Black Bulls falhou este domingo a conquista antecipada do título de campeão moçambicano de futebol, a duas jornadas do fim do Moçambola, ao perder em casa o Ferroviário de Lichinga, por 1-0.

A precisar de um triunfo para festajar, a equipa da capital deslocou-se ao norte do país e sofreu a segunda derrota da época, permitindo a aproximação do segundo classificado, Ferroviário da Beira, que matematicamente ainda pode ser campeão, a quatro pontos do líder.

As duas equipas do topo da tabela encontram-se na próxima jornada, a penúltima, naquele que poderá ser o jogo do título.

No fundo da tabela, o Desportivo de Maputo caiu para a zona de despromoção, na qual se juntou ao Textáfrica de Chimoio.