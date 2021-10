Black Bulls enfrenta Costa do Sol no início da fase decisiva do Moçambola

Moçambola entra na fase decisiva da competição.

O Black Bulls, líder do Moçambola, enfrenta, no domingo, o Costa do Sol, campeão em título, na 23.ª jornada do campeonato moçambicano de futebol, que marca o início da fase decisiva.

Na luta pelo título, o Black Bulls, com 51 pontos, tem apenas uma ameaça: Ferroviário da Beira (46 pontos), que nesta jornada vai defrontar, no domingo, o Desportivo de Maputo, equipa que está entre as três que lutam para evitar a despromoção.

Na jornada que marca o arranque da fase decisiva, o campeão em título (o Costa do Sol) segue na sexta posição, com 32 pontos.

Apesar de estarem longe do título, o Ferroviário da Lichinga (com 38 pontos) e a União de Songo (também com 38) tem ainda a esperança de uma eventual qualificação a Taça CAF, estando na terceira e quarta posições, respetivamente.

Programa da 23.ª jornada:

- Sábado, 16 out

UD de Songo - Incomáti

-Domingo, 17 out

LD Maputo- Textáfrica

Desportivo de Maputo - Ferroviário da Beira

Ferroviário de Maputo - Ferroviário de Nampula

Matchedje - Vilanculos

Black Bulls - Costa do Sol

Classificação

1. Black Bulls, 51 pontos

2. Ferroviário da Beira, 46

3. Ferroviário de Lichinga, 38

4. Songo, 38 (menos um jogo)

5. Ferroviário de Maputo, 35

6. Costa do Sol, 32

7. Vilankulo, 31

8. Ferroviário de Nacala, 28

9. Liga, 27

10. Ferroviário de Nampula, 23

11. Incomáti, 21

12. Matchedje, 16

13. Desportivo de Maputo, 15

14. Textáfrica, 12