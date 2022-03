Atletas e funcionários do 1.º de Agosto em greve por salários em atraso

A equipa principal de futebol recusou-se hoje a treinar, na sequência da greve, o que obrigou a direção do clube angolano a reunir de emergência com os atletas e funcionários, que recusaram as propostas apresentadas pelo presidente do clube Carlos Hendrick

Os atletas de futebol e basquetebol, e os funcionários do 1.º de Agosto anunciaram hoje uma greve, em Luanda, devido aos vários meses de salários em atraso.

Os atletas estão há três meses sem receber, enquanto os funcionários estão há sete.

A equipa principal de futebol recusou-se hoje a treinar, na sequência da greve, o que obrigou a direção do clube angolano a reunir de emergência com os atletas e funcionários, que recusaram as propostas apresentadas pelo presidente do clube Carlos Hendrick.

O 1º de Agosto era o clube com salários mais altos no futebol angolano.

O clube afeto às Forças Armadas Angolanas é a segunda equipa com mais títulos nacionais no futebol angolano, totalizando 13 conquistas, e é também o clube mais eclético de África, com 16 modalidades.

No campeonato angolano de futebol, a equipa ocupa a terceira posição, com 44 pontos, menos 10 do que o líder Petro de Luanda, a equipa mais titulada, com 15 campeonatos ganhos.