Atenção Portugal: Gana empata na corrida à Taça das Nações Africanas

Adversário da Seleção Nacional na fase de grupos do Mundial do Catar.

O Gana, adversário de Portugal no Mundial'2022 de futebol, empatou 1-1 diante da República Centro Africana, em jogo da segunda jornada do Grupo E da fase de qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN) de 2023.

Num encontro disputado em Luanda, os ganeses adiantaram-se no marcador aos 11 minutos, através do médio do Ajax Mohammed Kudus, mas permitiram que o adversário repusesse a igualdade em cima do intervalo, aos 41, por Karl Namnganda.

O Gana, que na primeira jornada tinha vencido Madagáscar (3-0), lidera o grupo E com quatro pontos, os mesmos de Angola, segunda colocada, que também este domingo empatou 1-1 na visita aos malgaxes.

A seleção ganesa vai ser a primeira adversária de Portugal no Grupo H do Campeonato do Mundo deste ano, no Qatar, num encontro que está agendado para 24 de novembro.