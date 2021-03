Árbitro do Costa do Marfim-Etiópia desmaia e jogo termina mais cedo

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

O Costa do Marfim-Etiópia, desta terça-feira e a contar para à sexta jornada da Qualificação para a CAN, terminou 10 minutos mais cedo e depois do árbitro ter perdido os sentidos, chegando mesmo a desmaiar em pleno relvado.

Charles Bulu começou por sentir-se mal, ainda foi ajudado pelos jogadores das duas seleções africanas, mas acabou mesmo por cair no relvado. Rapidamente foi assistido pelas equipas médicas presentes e transportado para um hospital, a fim de realizar exames.

O árbitro acabou por ser transportado de maca para fora do relvado, mas o jogo não foi reatado, já que o quarto árbitro nomeado era da Costa do Marfim, cuja seleção jogava em casa. O insólio da situação teve origem quando o árbitro nomeado para este jogo testou positivo à covid-19, levando Charles Bulu, do Gana, que estava designado para ser o quarto árbitro, a dirgir o jogo.