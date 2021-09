Apuramento para o Mundial: Aboubakar em foco na vitória dos Camarões

Triunfo da seleção orientada por António Conceição frente ao Malawi.

A seleção de futebol dos Camarões, treinada pelo português António Conceição, venceu esta sexta-feira o Malawi por 2-0 e isolou-se no comando o grupo D da segunda fase de apuramento africana para o Mundial de futebol Catar'2022.

O avançado ex-portista Vicent Aboubakar inaugurou o marcador, aos nove minutos, e, aos 23, o defesa Michael Ngadeu-Ngadjui aproveitou, de cabeça, uma saída em falso do guarda-redes para fazer o definitivo 2-0, na estreia dos "leões indomáveis".

Os Camarões, no 54.º posto do ranking da FIFA, geriram posteriormente as energias, mantendo ainda assim o controlo total do encontro frente ao Malawi, 118.º da hierarquia mundial, e que não criou qualquer oportunidade clara de golo.

Horas antes, Moçambique, treinado pelo também português Horácio Gonçalves, impôs um empate 0-0 à favorita Costa do Marfim, que perdeu pontos na corrida ao desejado primeiro lugar, o único que interessa.

Na segunda-feira, os Camarões visitam a Costa do Marfim, enquanto o Malawi, no dia seguinte, em desafio que vai decorrer em Joanesburgo, na África do Sul, fecebe Moçambique.

Os Camarões são uma das mais fortes nações africanas de futebol, tendo sido campeões continentais em 1984, 1988, 2000, 2002 e 2017.