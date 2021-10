António Conceição vence duelo com Horário Gonçalves na corrida ao Mundial

Triunfo dos Camarões frente a Moçambique por 3-1.

A seleção camaronesa de futebol recebeu e venceu esta sexta-feira Moçambique por 3-1, em partida da terceira jornada do Grupo D da zona africana de qualificação para o Mundial de futebol Catar'2022.

A seleção camaronesa chegou a deter uma vantagem de três golos, depois do bis de Choupo-Moting, que atua nos alemães do Bayern Munique, aos 28 e 51 minutos, e de Karl Toco, aos 61.

A seleção moçambicana ainda tentou reagir, com um golo de Geny Catamo, que atua no Sporting B, aos 80 minutos, mas a resposta não foi suficiente para reverter o resultado.

Os mambas voltam a defrontar os leões indomáveis na segunda-feira em jogo da quarta ronda, em Tânger, Marrocos, numa partida em que Moçambique tem o estatuto de anfitrião.

Moçambique, comandada por Horácio Gonçalves vai jogar em Tânger na sequência da suspensão do Estádio Nacional do Zimpeto pela Confederação Moçambicana de Futebol, devido ao mau estado do relvado.

Moçambique ocupa agora a última posição do grupo, com um ponto, numa classificação liderada pela Costa do Marfim, com sete pontos, e em que os Camarões seguem na segunda posição, com seis, e o Malawi na terceira, com três.