António Conceição: "Temos de abordar este duelo com muita confiança, mas não de forma excessiva"

Declarações do técnico de Camarões, antes do duelo diante de Comores, referente aos oitavos da CAN

Jogo: "O objetivo é chegar aos quartos-de-final e é mais um jogo que temos no nosso percurso. Temos de abordar este duelo com muita confiança, mas não de forma excessiva. O adversário chegou a este momento da prova com muito mérito, tal como aconteceu na fase de qualificação para o CAN. Ganhou ao Gana, é uma equipa com coisas positivas e vão tentar surpreender-nos."

O que há a melhorar? "É sempre possível melhorar e corrigir alguns pequenos erros, sobretudo na transição do ataque para a defesa, porque demos mais dimensão ofensiva à equipa. Podemos melhorar situações de posicionamento dos jogadores, para que possamos controlar o adversário, termos a bola em nossa posse, de modo a chegarmos ao golo. Os futebolistas estão bem, há espírito de equipa e é preciso aplicar isso no jogo."

Adversário: "Pode ser uma vantagem, mas, na abordagem do jogo, não podemos pensar nisso. Têm jogadores que nos vão criar dificuldades, que irão correr, trabalhar e tentar adiar aquilo que são as nossas pretensões. É preciso potencializar as nossas armas mais fortes, para atingirmos o nosso objetivo."

Aboubakar: "Espero que continue com veia de goleador, porque faz falta à equipa termos capacidade de finalizar. Vamos ver se ele continua a dar aquilo que necessitamos. No entanto, não podemos pedir responsabilidade só ao Aboubakar, temos de distribuí-la pela equipa. O importante é que a equipa ganhe. Se for com golos de Aboubakar, tudo bem, se não for, tudo bem na mesma."