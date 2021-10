Angola vence Gabão e soma primeiros pontos na corrida ao Catar

Triunfo por 3-1 para a equipa de Pedro Gonçalves

A seleção angolana de futebol, orientada pelo português Pedro Gonçalves, venceu hoje, em Luanda, o Gabão, por 3-1, e conquistou os primeiros pontos no grupo F de apuramento para o Mundial do Catar´2022.

Zini abriu o marcador para Angola, aos 24 minutos, tendo Ary Papel, aos 56, ampliado. A vantagem angolana foi reduzida aos 82, por Axel Meye, mas Jonathan Buatu fixou o resultado em 3-1, aos 90+1.

Com esta vitória, os angolanos ascenderam ao terceiro lugar do grupo F, com três pontos, após terem perdido os dois primeiros jogos diante do Egito, por 1-0, e frente à Líbia, pelo mesmo resultado.

Ao longo dos 90 minutos, os angolanos dominaram a partida, mantendo a maior posse de bola, num jogo que ficou marcado pela estreia do avançado luso-angolano Érico Castro, após substituir Zini, aos 81 minutos.

O jogo foi hoje atrasado em mais de uma hora e meia devido à não realização dos testes à covid-19 pela seleção gabonesa em território angolano, após a seleção visitante ter apresentado testes com a data de 05 de outubro, realizados no Gabão, mas que viram a FIFA considerar válidos.

A decisão deixou descontente a Federação Angolana de Futebol, que, através do seu vice-presidente José Carlos Miguel, disse que Angola ia jogar sob protesto.

A seleção angolana segue viagem, no sábado, para Libreville, capital gabonesa, onde, na segunda-feira, a partir das 14h00 de Lisboa, vai defrontar o mesmo adversário, em jogo da segunda volta.