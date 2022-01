Angola: Petro Luanda, de Alexandre Santos, goleia e reforça liderança

Triunfo frente ao Kabuscorp do Palanca por 4-1.

O Petro de Luanda, do treinador português Alexandre Santos, goleou, em Luanda, o Kabuscorp do Palanca 4-1 e reforçou a liderança do campeonato angolano de futebol, com 41 pontos, em jogo antecipado da 20.ª jornada.

O brasileiro Tiago Azulão, por duas vezes, aos três e aos 49 minutos, Buchinho, aos 36, na própria baliza, e Érico, aos 61, marcaram os golos do Petro, enquanto Kuxixima, aos 26, marcou o golo de consolação do Kabuscorp.

O jogo foi antecipado devido ao envolvimento do Petro de Luanda na Liga dos Clubes Campeões Africanos de futebol.

Depu, do Sagrada Esperança, lidera a lista dos marcadores, com 15 golos, seguido por Tiago Azulão, com 13, e Jiresse, do Recreativo do Libolo, com sete.

Resultados da 20.ª jornada:

- Terça-feira, 25 jan:

Petro de Luanda - Kabuscorp do Palanca, 4-1

Jogos da 20ª jornada

Académica do Lobito - Bravos do Maquis

Sagrada Esperança - Wiliete de Benguela

Sporting de Cabinda - Progresso

Interclube - Desportivo da Lunda Sul

Cuando Cubango - 1.º de Agosto

Recreativo da Caála - Recreativo do Libolo

Sporting de Benguela - Desportivo da Huila

Classificação:

1. Petro de Luanda, 41 pontos.

2. Sagrada Esperança, 37.

3. 1.º de Agosto, 34.

4. Interclube, 25

5. Recreativo da Caála, 25

6. Bravos do Maquis, 23.

7. Wiliete de Benguela, 23.

8. Sporting de Cabinda, 23.

9. Desportivo da Huila, 19.

10. Desportivo da Lunda Sul, 19

11. Recreativo do Libolo, 19

12. Académica do Lobito, 16.

13. Cuando Cubango FC, 15.

14. Kabuscorp do Palanca, 12

15. Progresso do Sambizanga, 9.

16. Sporting de Benguela, 2.