Angola: árbitros e comissários de jogos anunciam greve por falta de pagamento

Os árbitros e comissários de jogo angolanos anunciaram hoje, em Luanda, a realização de uma greve, após a 24.ª jornada do campeonato angolano de futebol, em abril, por falta de pagamento de prémios de jogo há quatro meses.

Um dos árbitros, que preferiu anonimato, disse hoje à agência Lusa que a Federação Angolana de Futebol deve 150 milhões de kwanzas (cerca de 300 mil euros) aos árbitros, relativos a prémios de jogo, transporte, alojamento e alimentação.

O presidente do Conselho Central de Árbitros, Jorge Mário Fernandes, disse hoje que a resolução do problema está entregue ao órgão reitor do futebol angolano.

A FAF, através do seu vice-presidente, José Carlos Miguel, reconheceu a dívida e disse que tudo se está a fazer para que se evite a greve, mas disse que a Federação está sem dinheiro.