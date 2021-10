Alexandre Santos sobre a Liga Africana: "O jogo ainda não decide nada, mas..."

O jogo da segunda mão, em Luanda, está agendado para o dia 22 de outubro, no estádio 11 de Novembro.

O treinador do Petro de Luanda, o português Alexandre Santos, manifestou a vontade de vencer o Otoho D"oyo, do Congo, no jogo de apuramento para a fase de grupos da Liga africana, no Congo.

"Estamos focados para conseguirmos chegar o mais longe possível. Sabemos que o jogo ainda não decide nada, mas queremos fazer um bom jogo, porque esta é nossa postura, para que no jogo da segunda mão, em casa, possamos vencer e chegar à fase de grupos", afirmou.

O Petro de Luanda, que na primeira eliminatória afastou o Fovu Baham dos Camarões empatando 0-0 e 2-2, segue viagem na sexta-feira para o Congo, onde domingo, a partir das 14:00, defronta os congoleses do Otoho D"oyo.

Para a mesma competição, o Sagrada Esperança, campeão angolano, joga sábado, no estádio dos Coqueiros, em Luanda, diante do Royal Leopards do Essuatíni.

O jogo da segunda mão está agendado para o dia 22 de outubro, fora.

Para a Taça da Confederação Africana de Futebol, os angolanos do 1.º de Agosto, que estiveram isentos da primeira eliminatória, defrontam, sábado, os gambianos do Red Arrws Football, na Gâmbia.

Os angolanos decidem continuidade na prova, em 24 de outubro, em Luanda.

Para a mesma competição, o Interclube joga domingo diante do CFFA, de Madagáscar. No dia 23 de outubro as duas equipas defrontam-se para a segunda volta em Luanda.