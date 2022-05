Alexandre Santos reconhece favoritismo do Wydad na Liga dos Campeões africanos

Na outra meia-final, os egípcios do Al Ahly recebem o Antant Setif, da Argélia.

O treinador português do Petro de Luanda, Alexandre Santos, reconheceu que o Wydad Casablanca é favorito à vitória no embate da Liga dos Campeões africanos, apesar do jogo da primeira mão das meias-finais ser em Luanda.

Em conferência de imprensa, o técnico lembrou a necessidade de os angolanos resistirem à pressão e terem capacidade de contrariar este sábado o favoritismo que os marroquinos têm, devido à sua experiência na competição.

Alexandre Santos prometeu colocar em campo um Petro de Luanda com espírito de vitória, para garantir algum conforto, para o jogo da segunda mão, a disputar-se em território marroquino, em 13 de maio.

Na outra meia-final, os egípcios do Al Ahly recebem o Antant Setif, da Argélia.