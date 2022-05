Alexandre Santos: "O resultado de hoje complica as nossas aspirações de chegar à final"

Alexandre Santos, treinador do Petro de Luanda

Redação com Lusa

O treinador do Petro de Luanda, o português Alexandre Santos, reconheceu este sábado que a derrota caseira por 3-1 frente ao Wydad Casablanca comprometeu as ambições do emblema angolano chegar à final da Liga dos Campeões africana.

"O resultado de hoje complica as nossas aspirações de chegar à final. Levamos uma grande desvantagem para a segunda mão e sei que será muito difícil, porque sabemos que equipa teremos pela frente, diante do seu público", disse o técnico do Petro.

O treinador dos marroquinos do Wydad Casablanca, Walid Regragui, admitiu que os erros cometidos pela formação angolana foram determinantes para a vitória da sua equipa em Luanda.

"Nós sabíamos que o Petro de Luanda gosta de jogar no tiki taka e tivemos uma estratégia de deixá-los jogar e partir por cima dos erros deles. E, simplesmente, essa estratégia funcionou muito bem para a minha equipa. Esperávamos ganhar, mas devo dizer que o Petro é uma equipa muito forte e não pensávamos vencer por 3-1", referiu Walid Regragui.

O Petro de Luanda perdeu este sábado em casa diante do Wydad de Casablanca, por 3-1, em jogo da primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões africana. A segunda mão está marcada para sexta-feira, no recinto marroquino.

Na outra meia-final, os egípcios do Al Ahly golearam em casa os argelinos do Antant Setif, por 4-0.