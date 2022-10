Alexandre Ribeiro quer estreia positiva na Taça da Confederação Africana

O Sagrada Esperança, treinado pelo técnico português, estreia-se no sábado na Taça da CAF, diante do Saint-Éloi Lupopo, da República Democrática do Congo.

O treinador dos angolanos do Sagrada Esperança, o português Alexandre Ribeiro, disse esta quarta-feira que quer vencer na estreia na Taça da Confederação Africana de Futebol, no sábado, diante do Saint-Éloi Lupopo, na primeira mão da primeira eliminatória da prova.

"Temos atletas com boas qualidades e que poderão ajudar a equipa a vencer em casa do adversário e depois resolver a eliminatória em Angola", disse, na antevisão da visita à equipa da República Democrática do Congo.

Por outro lado, Alexandre Ribeiro admitiu ter pouco conhecimento sobre o adversário e confirmou ainda que os médios ofensivos Luís Tati e Dasfaa são baixas no Sagrada Esperança, por lesão.

O jogo da primeira mão da primeira eliminatória está agendado para sábado, enquanto o encontro da segunda mão está agendado para 15 de outubro, em Luanda.