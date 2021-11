"Agora a minha mensagem é sobre como vamos terminar esta viagem"

Carlos Queiroz, selecionador do Egito, aborda já o play-off africano de apuramento para o Mundial.

A seleção do Egito, orientada por Carlos Queiroz, empatou a dois golos esta sexta-feira com Angola, tendo já garantida a presença no play-off de acesso ao Mundial do Catar.

"O calor e a humidade fizeram com que os nossos jogadores tardassem a entrar no jogo. Melhorámos e se tivéssemos mais tempo provavelmente iríamos marcar mais golos", afirmou o técnico português após o jogo. "Chegámos à fase decisiva. Agora a minha mensagem para os jogadores é sobre como vamos terminar esta viagem. Temos trabalho duro pela frente, até ao play-off, no sentido de construir uma equipa ainda mais forte", vincou.

No discurso de Queiroz estava presente uma enorme dose de ambição. "Não podemos competir com os melhores no mundo enquanto não nos tornarmos os melhores em África", apontou.

Hélder Costa, aos 25 minutos, abriu o marcador, e, 10 minutos depois, Mbala Zola, de penálti, ampliou a vantagem que foi reduzida por Mohamed Elneny, aos 45+2, após passe de Mohamed Salah. Akram Tawfik, aos 58 minutos, restabeleceu a igualdade.

Com este resultado, a seleção angolana, treinada por Pedro Gonçalves, mantém-se na última posição do Grupo F, com quatro pontos, num grupo liderado pelo Egito, com 11, seguido pelo Gabão, com sete, fruto da vitória sobre a Líbia (1-0), que é a terceira classificada, com seis.