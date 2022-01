Acusações de abuso sexual abalam Gabão: "Uma noite, veio ao meu quarto..."

O dirigente nega as acusações que envolvem ainda treinadores

Um dirigente da federação do Gabão, Serge Mombo, está a ser acusado de abusar sexualmente de jovens jogadores e de exigir sexo como condição para garantir convocatórias para as seleções jovens daquele país africano.

Mombo, reeleito presidente da liga sénior de futebol do Gabão, em junho de 2021, está neste momento nos Camarões - onde a 9 de janeiro começa a CAN'2021 -, tendo negado as acusações feitas por alegadas vítimas e testemunhas. "Estão a mentir para tentar sujar a minha imagem", disse.

O dirigente nega as acusações de ter "entregue" rapazes a um treinador de futebol gabonês, Patrick Assoumou Eyi, conhecido como "Capello. Mais dois outros treinadores estão ser acusados neste caso que vem abalando o futebol do Gabão.

Uma alegada vítima afirma ter sido sexualmente abusado por Mombo e Capello em 2014, no hotel Heliconia, situado em Libreville, a capital do Gabão. "Ele estava lá, a escolher rapazes. Não compreendemos bem por que razão ele era tão poderoso. Era muito esquisito. Ele fez isto com Capello".

"Uma noite, Mombo veio ao meu quarto e disse-me para ir ao quarto de Capello. Não disse mais nada e não me deu a escolher. Eram quase 22h00... Capello esperava por mim em tronco nu. Disse-me que eu era talentoso, mas que para suportar a pressão, precisaria de presença de espírito. Capello e Mombo trabalharam juntos nisto. Mombo ia connosco nas viagens de avião. Lembro-me, depois de um jogo em casa, dele me dizer: 'Se quiseres jogar, terás de dar-me o que eu quero'. Posso ajudar-te na carreira, mesmo na seleção sénior", contou.

"Vim de uma família pobre. Tenho vergonha, mas era a minha única forma de ajudar a minha família, por isso aceitei a primeira vez que me pediu. Fui selecionado, mas senti-me tão mal. Fisicamente, emocionalmente, arruinaram-me. Quando me recusei a ir mais longe, já não fui escolhido para a seleção nacional", acrescentou a alegada vítima.

