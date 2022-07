Palmeira do Sal junta-se à Académica do Mindelo na final do campeonato em Cabo Verde

A Académica do Mindelo e a Palmeira do Sal são os dois finalistas do campeonato de Cabo Verde

A final da maior prova de clubes em Cabo Verde está marcada para 9 de julho, no Estádio Arsénio Ramos, na ilha da Boa Vista.

A Académica do Mindelo e a Palmeira do Sal são os dois finalistas do campeonato de Cabo Verde, que será disputado no dia 9 de julho, na ilha da Boa Vista.

A última equipa a garantir presença na final, e pela primeira vez, foi a Palmeira, do Sal, que venceu este domingo o Botafogo, do Fogo, por 1-0, em jogo da segunda mão disputada no Estádio Marcelo Leitão.

Na primeira mão, realizada na ilha do Fogo, registou-se um empate 0-0.

No sábado, a Académica do Mindelo (São Vicente), quatro vezes campeã nacional, foi à Ribeira Grande de Santo Antão golear o Rosariense por 4-0 e conseguir o passaporte para o jogo decisivo, 15 anos depois.

No primeiro jogo, disputado em São Vicente há uma semana também houve empate, mas a dois golos.

A final da maior prova de clubes em Cabo Verde está marcada para 9 de julho, no Estádio Arsénio Ramos, na ilha da Boa Vista.

O campeonato cabo-verdiano regressou esta época ao ativo três anos depois, já que nem chegou a iniciar-se em 2020, devido aos campeonatos regionais terem sido suspensos por causa das restrições impostas pela pandemia de covid-19.