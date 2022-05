Académica do Lobito vence Interclube e sobe ao sétimo lugar do Girabola

Três golos de Dilson, aos 17, 26 e 70, garantiram três pontos aos estudantes

A Académica do Lobito operou este sábado uma reviravolta sobre o Interclube e venceu por 3-2, em Luanda, subindo ao sétimo lugar do Girabola, em jogo em atraso da 28ª jornada.

Julinho, aos três minutos, e Buba, aos 15, marcaram os golos do Interclube, atual quarto classificado, com 46 pontos, só que um hat-trick de Dilson, aos 17, 26 e 70, garantiu o triunfo dos estudantes, que somam 39 pontos.

O Girabola é liderado pelo Petro de Luanda, que está a quatro pontos de conquistar o título angolano, 13 anos depois.

A formação treinada pelo português Alexandre Santos tem 65 pontos, mais seis do que o Sagrada Esperança, segundo, e recebe o lanterna-vermelha Sporting de Cabinda, em 20 de maio, no encerramento da jornada.

Depu, do Sagrada Esperança, lidera a lista dos melhores marcadores do Girabola, com 19 golos, seguido por Tiago Azulão, do Petro de Luanda, com 16.

