Aboubakar sem medo de Salah: "É bom jogador, mas não me impressiona muito"

Na antevisão à meia-final da CAN, entre Camarões e Egito, Aboubakar mostrou que não teme Salah, a grande figura da seleção adversária.

Vincent Aboubakar, capitão dos Camarões, foi questionado sobre Mohamed Salah, a grande figura do Egito, seleção que esta quinta-feira defronta, precisamente, os Camarões na meia-final da CAN. O antigo avançado do FC Porto disse que o jogador do Liverpool não o "impressiona muito" e que, embora seja "um bom jogador", não está "no nível de alguns outros, como Mbappé".

"O Salah está a fazer uma grande temporada da Premier League, está agora a ajudar o seu país a avançar na competição [CAN]. Desejo-lhe sorte, que o melhor ganhe. Mas ele não me impressiona muito. Digo-o sem problemas, porque sou uma pessoa honesta e tenho a minha forma de ver as coisas. Se me impressionasse, eu diria. É um bom jogador, marca muitos golos, mas não produz muito no jogo. Também está bem em Inglaterra, porque está numa equipa que está junta há muitos anos. Repito, é um bom jogador, mas não está no nível de alguns outros, como Mbappé", frisou Aboubakar.

A partir das 19h00 desta quinta-feira, os Camarões, de António Conceição, e o Egito, de Carlos Queiroz, medem forças para decidir quem encontrará o Senegal na final da prova.