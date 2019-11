A 13ª jornada do Girabola arranca com empate

A jornada prossegue no domingo com mais quatro jogos e encerra apenas no dia 15 de dezembro

O Williet de Benguela conservou o sétimo lugar do campeonato angolano, com 17 pontos, ao empatar 0-0, em Luanda, com o Interclube, num dos jogos de abertura da 13.ª jornada. Com este empate, o Interclube, treinado pelo português Ivo Campos, ascendeu à 16.ª posição do 'Girabola', liderado pelo 1º de Agosto, tetracampeão, com 30 pontos.

Também este sábado, o 1º de Maio de Benguela e o Ferrovia do Huambo empataram 1-1. Eliseu pela equipa benguelense e Betinho pelos ferroviários foram os os marcadores de serviço.

A jornada prossegue no domingo com mais quatro jogos e encerra apenas no dia 15 de dezembro com os desafios 1º de Agosto e Académica do Lobito e Petro de Luanda, vice-campeão angolano, e o Recreativo do Libolo.

Jogos da 13.ª jornada:

Sábado, 30 novembro

Interclube - Williet de Benguela, 0-0.

1º de Maio de Benguela - Ferrovia do Huambo, 1-1.

Domingo, 1 dezembro

Bravos do Maquis - Sporting de Cabinda

Cuando-Cubango FC - Progresso do Sambizanga

Recreativo da Caála - Desportivo da Huíla

Santa Rita de Cássia - Sagrada Esperança

Adiados

Petro de Luanda - Recreativo do Libolo

1º de Agosto - Académica do Lobito