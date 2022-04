1.º de Agosto vence Sporting de Cabinda e reforça terceira posição do Girabola

Golo de Dago, logo após o intervalo, conferiu vitória

O 1.º de Agosto venceu este domingo o Sporting de Benguela, no reduto deste, por 1-0, após golo de Dago, aos 47 minutos, e reforçou a terceira posição do Girabola, em jogo da 27.ª jornada.

O Bravos do Maquis alcançou uma vitória caseira sobre o Desportivo da Lunda Sul, por 2-1 e reforçou a quinta posição, com dois golos de Savané, aos 55 e 80 minutos, depois de Cuca, aos 52, adiantar os visitantes.

Já Sporting de Cabinda e o Cuando Cubango empataram a zero, na província angolana de Cabinda.

A jornada encerra em 10 de maio, quando o líder Petro de Luanda, treinado por Alexandre Santos, se deslocar à província angolana de Benguela para defrontar a Académica do Lobito.

Depu, do Sagrada Esperança, lidera a lista dos melhores marcadores do Girabola, com 19 golos, seguido por Tiago Azulão, do Petro de Luanda, com 16.