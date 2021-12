1º de Agosto vence Progresso do Sambizanga e reforça terceiro lugar do Girabola

Conjunto somou a quinta vitória consecutiva na prova e está a apenas três pontos do Petro de Luanda orientada pelo português Alexandre Santos

O 1º de Agosto venceu, este domingo, na visita ao Progresso do Sambizanga, em Luanda, por 2-1, e reforçou o terceiro lugar do principal campeonato angolano de futebol, com 29 pontos, em jogo da 13.ª jornada.

Luvumbu, aos três minutos, e Mário, aos 88, marcaram os golos do 1º de Agosto, enquanto o Progresso reduziu por intermédio de Kibexa, aos 23 minutos.

Com este triunfo, o 1.º de Agosto somou a quinta vitória consecutiva e mantém-se em terceiro lugar, com menos três pontos do que o Petro de Luanda, de Alexandre Santos, segundo classificado, e que joga apenas na segunda-feira.

A Académica do Lobito e o Interclube empataram 1-1, na província angolana de Benguela.

Mano Calesso, aos 24 minutos, inaugurou o marcador, que foi igualado pelos anfitriões, aos 67 minutos, após golo de Dilson.

O mesmo resultado verificou-se no jogo entre o Wiliete de Benguela e o Desportivo da Lunda Sul, após Ningue, aos 52 minutos, inaugurar o marcador a favor do Wiliete. O Desportivo igualou o resultado, aos 90+2 minutos.

O jogo entre o Bravos do Maquis e o Kabuscorp do Palanca não se realizou, devido a ausência do Kabuscorp à província angolana do Moxico, local agendado para o jogo.

A equipa de Luanda, em comunicado, justificou a sua ausência com o facto de a TAAG, Transporte Aéreo Angolano, ter avisado tarde sobre a indisponibilidade para transportar a equipa.

Depú, do Sagrada Esperança lidera a lista dos melhores marcadores, com 15 golos, seguido por Tiago Azulão, do Petro de Luanda, com oito, e Jiresse, do Recreativo do Libolo, com sete.