1.º de Agosto vence Kabuscorp do Palanca e reforça terceiro lugar do Girabola

Em jogo em atraso da 24.ª jornada do principal escalão angolano

O 1.º de Agosto reforçou este domingo a terceira posição do Girabola, com 52 pontos, ao vencer o Kabuscorp do Palanca por 2-1, em jogo em atraso da 24.ª jornada.

Melono, aos seis minutos, e Bito, aos 72, marcaram para os anfitriões, enquanto Richie, aos 51, descontou.

O Interclube e o Wiliete de Benguela empataram 1-1, em Luanda, com golo de Ning, aos 20 minutos, para os visitantes, enquanto Julinho, aos 90+3, empatou para o Interclube.

O Recreativo da Caála ascendeu ao sexto lugar, ao vencer na receção ao Desportivo da Huila por 2-1, com golos de Deco, aos oito e 59 minutos. Nandinho, aos 65, reduziu.

Depu, do Sagrada Esperança, lidera a lista dos melhores marcadores do Girabola, com 19 golos, seguido por Tiago Azulão, do Petro de Luanda, com 16.