1.º de Agosto vence Interclube e está a sete pontos da liderança do Girabola

O 1.º de Agosto venceu este domingo o Interclube por 2-0, em Luanda, e está a sete pontos da liderança do campeonato angolano de futebol, após o jogo da 19ª jornada.

Macaya, aos 85 minutos, e Jó Vidal, aos 90+3, marcaram os golos, que desfez o empate registado ao intervalo.

O Girabola é liderado pelo Petro de Luanda, orientado pelo treinador português Alexandre Santos, com 48 pontos, e que joga apenas a 16 de março, devido à participação na Liga dos Clubes Campeões Africanos.

Na mesma condição está o Sagrada Esperança, segundo classificado, com 44 pontos, e que joga em 06 de abril, com o 1.º de Agosto fecha o pódio, com 41.

Hoje, o Wiliete de Benguela venceu na receção ao Sporting de Cabinda por 1-0, após golo de Jusy, aos 68 minutos, e ascendeu à sexta posição, com 26 pontos.

O Desportivo da Huila venceu a Académica do Lobito por 2-1, com golos de Tchutchu, aos 35 minutos, e Fredy, aos 63. Dilson, aos 59, reduziu a desvantagem.

O Recreativo da Caála goleou na receção ao Cuando Cubango FC por 4-0, após um "hat-trick" de Deco, aos nove, 26 e 76 minutos, e golo de Malamba, aos 45.

O treinador Carlos Alberto Cardeau estreou-se com goleada no comando do Cuando Cubango FC, após substituir João Pintar da Silva.

Depu, do Sagrada Esperança, lidera a lista dos marcadores, com 19 golos, seguido por Tiago Azulão, com 13, e Jiresse, do 1.º de Agosto, com oito.

Resultados da 19.ª jornada

Sábado, 12 fevereiro

Recreativo do Libolo - Progresso do Sambizanga, 1-1

Domingo, 13 fevereiro

1.º de Agosto - Interclube, 2-0

Recreativo da Caála - Cuando Cubango FC, 4-0

Wiliete de Benguela - Sporting de Cabinda, 1-0

Desportivo da Huila - Académica do Lobito, 2-1

Adiados

Quarta-feira, 16 março

Desportivo da Lunda Sul - Petro de Luanda

Quarta-feira, 6 abril

Sagrada Esperança - Bravos do Maquis

Adiado sem data

Kabuscorp do Palanca - Sporting de Cabinda

Classificação

1. Petro de Luanda, 48 pontos.

2. Sagrada Esperança, 44.

3. 1.º de Agosto, 41.

4. Interclube, 28.

5. Recreativo da Caála, 28.

6. Wiliete de Benguela, 26.

7. Sporting de Cabinda, 26.

8. Desportivo da Huila, 25.

9. Bravos do Maquis, 23.

10. Recreativo do Libolo, 23.

11. Desportivo da Lunda Sul, 21

12. Cuando Cubango FC, 21.

13. Académica do Lobito, 20.

14. Kabuscorp do Palanca, 13.

15. Progresso do Sambizanga, 12.

16. Sporting de Benguela, 03.