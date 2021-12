1.º de Agosto vence Bravos do Maquis e reforça terceiro lugar do Girabola

Confira os resultados da 11.ª jornada do campeonato angolano.

O 1.º de Agosto venceu este domingo o Bravos do Maquis por 2-1, na província angolana do Moxico, e reforçou o terceiro lugar do campeonato angolano, com 23 pontos, em jogo da 11.ª jornada.

Dagó, aos 26 minutos, inaugurou o marcador, e Vingumba, aos 90+1, ampliou a vantagem, reduzida dois minutos depois, aos 90+3, por Wiwi.

A Académica do Lobito derrotou Sporting de Benguela por 2-1, na província angolana de Benguela.

Cabila, aos 37 minutos, marcou o primeiro para a Académica, que decidiu o jogo aos 87, por intermédio de Valdez, após Adi Boyó, ter empatado o jogo, aos 57.

O Wiliete de Benguela e o Recreativo da Caála empataram 1-1, na província angolana de Benguela. Zico, aos 53 minutos, marcou para o Recreativo da Caála, e, cinco minutos depois, Venâncio igualou a partida.

O Sporting de Cabinda e o Interclube também empataram 1-1, na província angolana de Cabinda.

Kadima, aos 18 minutos, marcou para o Sporting de Cabinda, enquanto, Catraio, aos 62, igualou a partida.

Depú, do Sagrada Esperança lidera a lista dos melhores marcadores, com 14 golos, seguido por Tiago Azulão, do Petro de Lunda, com sete, e Jiresse, do Recreativo do Libolo, com seis.

Resultados da 11.ª jornada:

- Sábado, 11 dez:

Sagrada Esperança - Petro de Luanda, 2-1

Recreativo do Libolo - Kabuscorp do Palanca, 1-2

Desportivo da Huila - Desportivo da Lunda Sul, 1-1

Progresso do Sambizanga - Cuando Cubango FC, 1-2

- Domingo, 12 dez:

Bravos do Maquis - 1.º de Agosto, 1-2

Académica do Lobito - Sporting de Benguela, 2-1

Sporting de Cabinda - Interclube, 1-1

Wiliete de Benguela - Recreativo da Caála, 1-1

Classificação:

1. Sagrada Esperança, 29 pontos.

2. Petro de Luanda, 29.

3. 1.º de Agosto, 23.

4. Wiliete de Benguela, 20.

5. Interclube, 19.

6. Recreativo da Caála, 13.

7. Bravos do Maquis, 13.

8. Desportivo da Huila, 13.

9. Kabuscorp do Palanca, 12.

10. Desportivo da Lunda Sul, 12.

11. Recreativo do Libolo, 12.

12. Académica do Lobito, 12.

13. Cuando Cubango FC, 11.

14. Sporting de Cabinda, 9.

15. Progresso do Sambizanga, 5.

16. Sporting de Benguela, 1.