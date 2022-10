1.º de Agosto perde e está à beira de falhar apuramento para Champions africana

Fotografia: Reprodução/Facebook do 1.º de Agosto

Redação com Lusa

Perdeu diante do Simba Sports Club, da Tanzânia.

Os angolanos do 1.º de Agosto perderam este domingo por 3-1, em Luanda, diante do Simba Sports Club, da Tanzânia, em jogo da primeira ronda, e estão à beira de falhar o apuramento para a Liga dos Campeões africana.

Clatous, aos oito minutos, Patrick, aos 63, e Mozes, aos 76, marcaram os golos dos visitantes, enquanto Dagó, aos 79, de penálti, reduziu a desvantagem.

Os angolanos partem em desvantagem para a Tanzânia, onde, dentro de uma semana, decidem a sua continuidade na prova, em jogo da segunda mão, diante do mesmo adversário.

No sábado, para a mesma competição, o Petro de Luanda, treinado pelo português Alexandre Santos, venceu fora por 3-0 os sul-africanos do Cape Town City e dentro de uma semana, em Luanda, recebem o mesmo adversário.

Para a Taça da Confederação Africana, os angolanos do Sagrada Esperança, comandados pelo português Alexandre Ribeiro, perderam diante do Saint-Éloi Lupopo, da República Democrática do Congo, por 2-0, em território congolês.