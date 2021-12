1.º de Agosto empata diante do Cabinda e atrasa-se na frente do Girabola

Equipa angolana desperdiçou a oportunidade de ficar a apenas dois pontos da dupla de líderes da prova

O 1.º de Agosto empatou, esta quarta-feira, a zero diante do Sporting de Cabinda, em jogo da 14.ª jornada do princpal campeonato angolano de futebol, disputado em Luanda.

Com este resultado, os anfitriões atrasaram-se na perseguição à liderança, mantendo-se na terceira posição, com 30 pontos, a cinco do líder Sagrada Esperança, o adversário da próxima jornada.

A ronda abriu em 24 de novembro, com a vitória do Petro de Luanda, orientado pelo treinador português Alexandre Santos, sobre o Recreativo do Libolo, sob comando de Paulo Torres, por 3-1, em jogo antecipado.

Depu, do Sagrada Esperança lidera a lista dos melhores marcadores, com 15 golos, seguido por Tiago Azulão, do Petro de Luanda, com nove, e Jiresse, do Recreativo do Libolo, com sete.

Resultados da 14.ª jornada:

- Quarta-feira, 24 nov:

Petro de Luanda - Recreativo do Libolo, 3-1

- Quarta-feira, 22 dez:

1.º de Agosto - Sporting de Cabinda, 0-0

- Quinta-feira, 23 dez:

Cuando Cubango - Académica do Lobito

Desportivo da Huila - Bravos do Maquis

Recreativo da Caála - Sagrada Esperança

Desportivo da Lunda Sul - Progresso do Sambizanga

Interclube - Sporting de Benguela

Kabuscorp do Palanca - Wiliete de Benguela

Classificação:

1. Sagrada Esperança, 35 pontos.

2. Petro de Luanda, 35.

3. 1.º de Agosto, 30.

4. Wiliete de Benguela, 21.

5. Interclube, 20.

6. Recreativo da Caála, 17

7. Bravos do Maquis, 16.

8. Recreativo do Libolo, 16.

9. Desportivo da Huila, 14.

10. Sporting de Cabinda, 14.

11. Académica do Lobito, 13.

12. Desportivo da Lunda Sul, 13.

13. Kabuscorp do Palanca, 12.

14. Cuando Cubango FC, 11.

15. Progresso do Sambizanga, 5.

16. Sporting de Benguela, 1.