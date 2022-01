Queiroz assume importância da primeira vitória na CAN: "Resultado crucial, após dias difíceis..."

Declarações do selecionador do Egito em reação ao triunfo sobre a Guiné-Bissau (1-0), no segundo jogo dos faraós na fase de grupos da Taça das Nações Africanas, após estrear-se com uma derrota

Prova de vida: "Esta vitória é dedicada aos adeptos egípcios. Foi um jogo em que as duas equipas sabiam que tinham que ganhar. Se marcássemos mais cedo, creio que o jogo teria sido diferente, um resultado mais vasto, a Guiné-Bissau teria baixado... mas assim houve jogo até ao fim e a equipa do Egipto mostrou que está viva; vamos mostrar que isto não é como começa, mas como acaba."

Importância da vitória: "Foi um resultado crucial para nós. Estiveram duas boas equipas no relvado, mas foi claro que o Egito fez muito mais para vencer. Tivemos três bolas no poste e outras oportunidades falhadas; os jogadores viveram momento muito tenso, depois do último jogo com a Nigéria, mas mostraram o seu carácter e recuperaram; mostraram que podem jogar bom futebol; acredito que esta competição não é sobre como começa, mas como acaba; à medida que se vão libertando, os jogadores vão começar a jogar melhor, jogo após jogo. Depois de uns dias difíceis, com pressão e tensão, os jogadores mostraram o seu caráter e dedicam estes três pontos aos adeptos egípcios, mostrando que são uma família, unida e apenas focada num objetivo: colocar a camisola do Egito sempre mais alto."

Caso de arbitragem em lance de possíve empate a favor da Guiné: "Deixem-me ser claro. No último jogo mencionei uma decisão do VAR, um incidente de total responsabilidade do VAR. Hojem houve dois incidentes para análise, no primeiro creio que deveria ter sido vermelho para o jogador da Guiné-Bissau, no segundo foi claro que houve falta sobre o nosso jogador."