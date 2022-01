Canal 11 assegurou os direitos de transmissão dos jogos da CAN'2021

O 11 irá transmitir três jogos por dia durante a fase de grupos, acompanhando depois os oitavos, quartos, meias-finais e a final que se realiza a 6 de fevereiro.

O Canal 11 assegurou os direitos de transmissão dos jogos da Taça Africana das Nações que decorre este mês até ao início de fevereiro nos Camarões.

Com forte presença ou ligação portuguesa, a CAN é a mais importante prova de seleções do continente africano.

António Conceição, no banco dos Camarões, e Carlos Queiroz, como selecionador do Egito, são os dois treinadores portugueses que ambicionam a conquista do título de campeão de África.

Além dos técnicos portugueses, há um enorme contingente de jogadores que atuam em clubes portugueses que participam na competição em representação da Guiné Bissau, Cabo Verde, Gana, Mali, Nigéria, Gâmbia e Guiné Equatorial.

O 11 irá transmitir três jogos por dia durante a fase de grupos, acompanhando depois os oitavos, quartos, meias-finais e a final que se realiza a 6 de fevereiro.