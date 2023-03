Nigéria, de José Peseiro, supreendida em casa pela Guiné-Bissau

Jogo de qualificação para a Taça das Nações Africanas.

A Nigéria, treinada pelo português José Peseiro, foi surpreendida em casa pela Guiné-Bissau, vencedora do jogo por 1-0 e nova comandante do Grupo A de qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN'2023) de futebol.

O jogo, da terceira jornada do grupo, disputado em Abuja, ficou decidido com o golo marcado, aos 29 minutos, por Mama Baldé, jogador do Troyes, da Liga francesa, a passe de Opa Sanganté.

A Nigéria, grande favorita do grupo, com estrelas como Victor Oshimen, avançado do Nápoles, de Itália, teve forte ascendente na partida, sem conseguir superar a bem organizada defesa guineense. Zaidu, do FC Porto, foi titular, e Bruno, do Boavista, suplente não utilizado.

Depois desta ronda, que também incluiu o empate 2-2 entre Serra Leoa e São Tomé e Príncipe, na quarta-feira, o grupo passou a ser liderado pela Guiné-Bissau, com sete pontos, mais um do que a Nigéria. A Serra Leoa tem dois pontos e São Tomé e Príncipe um.

A qualificação prossegue no domingo, com São Tomé e Príncipe a receber a Serra Leoa, e na segunda-feira, com a receção da Guiné-Bissau à Nigéria, em Bissau.

As duas primeiras equipas do grupo apuram-se para a fase final.