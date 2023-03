Moçambique goleado pelo Senegal na qualificação para a CAN'2023

O detentor do título, conquistado na última edição, em 2021, não deu a mínima chance aos moçambicanos, resolvendo o jogo logo na fase inicial.

A seleção de Moçambique foi goleada esta sexta-feira por 5-1 pelo Senegal na terceira jornada do Grupo L de qualificação para a Taça das Nações Africanas de futebol (CAN'2023), mas mantém-se em boa posição para lograr o apuramento.

O detentor do título, conquistado na última edição, em 2021, não deu a mínima chance aos moçambicanos, resolvendo o jogo logo na fase inicial, com golos aos nove e 15 minutos, por Youssouf Sabaly e pelo consagrado Sadio Mané, respetivamente.

Estes dois golos, porém, não refrearam o ímpeto ofensivo dos leões de Teranga, que fizeram mais dois golos antes do intervalo, aos 32 e 39 minutos, pelo médio Iliman Ndiaye e pelo avançado Boulaye Dia, enterrando definitivamente as possibilidades de Moçambique discutir o resultado.

Leia também Internacional Fernando Santos com estreia para esquecer no comando da Polónia A seleção polaca foi derrotada na Chéquia por 1-3 na primeira jornada da qualificação para o Euro'2024, tendo sofrido dois golos nos primeiros três minutos da partida.

No início da segunda parte, Moçambique ainda conseguiu reduzir para 4-1, aos 48 minutos, pelo médio Gildo Lourenço Vilanculus, que joga no Covilhã, na Liga SABSEG, mas seria o Senegal a fixar o resultado final, aos 89, pelo avançado Habib Diallo, que entrou a render Boulaye Dia, aos 64.

Não obstante esta derrota pesada, mas também esperada, em função do poderio do seu adversário, Moçambique está em segundo lugar do Grupo L, com quatro pontos - decorrentes do empate (1-1) no Ruanda e da vitória (1-0) no Benim - sendo que os dois primeiros lugares dão acesso à fase final.

O Senegal lidera o Grupo L, ao fim de três jornadas, com nove pontos, seguido de Moçambique, com quatro, do Ruanda, com dois, e do Benim, com um.

O próximo jogo da seleção lusófona será disputado na próxima terça-feira, novamente frente ao Senegal, mas agora em Maputo, no Estádio Zimpeto.