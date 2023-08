Moçambique: Black Bulls perde, mas mantém liderança do campeonato

O Black Bulls beneficiou do empate sem golos do Ferroviário da Beira contra o Matchedje, no sábado, resultado que manteve os "locomotivas" na segunda posição, com 26 pontos

O Black Bulls perdeu este domingo, por 2-1, no reduto do Ferroviário de Nacala, mas segurou a liderança do campeonato moçambicano de futebol, com 27 pontos, depois de disputadas 14 jornadas na prova.

O Black Bulls beneficiou do empate sem golos do Ferroviário da Beira contra o Matchedje, no sábado, resultado que manteve os "locomotivas" na segunda posição, com 26 pontos.

Leia também Vídeos Talisca, uma bandeira e uma enorme confusão com jogador do Al Hilal Talisca, jogador do Al Nassr que em Portugal representou o Benfica, entrou em campo - na hora de celebrar a conquista da Liga dos Campeões árabe - com uma enorme bandeira do clube e teve um "encontro" pouco pacífico com um adversário do Al Hilal

Leia também Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo incrédulo por não ser considerado o homem do jogo Cristiano Ronaldo, que este sábado bisou diante do Al Hilal, não escondeu o espanto por não ter sido considerado o homem do jogo. MVP acabou por ser Sergej Milinkovic-Savic, médio da equipa de Jorge Jesus.

Resultados da 14ª jornada

Sábado, 12 ago:

Matchedje - Ferroviário da Beira, 0-0

Ferroviário de Quelimane - Songo, 0-0

Ferroviário de Maputo- Vilankulo, 1-0

Domingo, 13 ago:

Ferroviário de Nacala - Black Bulls, 2-1

Ferroviário de Lichinga - Ferroviário de Nampula, 1-0

Baía de Pemba - Costa do Sol, 0-0

Classificação:

1. Black Bulls, 27 pontos

2. Ferroviário da Beira, 26

3. Songo, 23

4. Costa do Sol, 23

5. Ferroviário de Maputo, 21

6. Ferroviário de Lichinga, 21

7. Ferroviário de Nacala, 18

8. Vilankulo, 17

9. Ferroviário de Nampula, 17

10. Baía de Pemba, 13

11. Ferroviário de Quelimane, 12

12. Matchedje, 10