Ministra angolana dos desportos condena incidentes no Girabola

Tumultos no jogo entre Sagrada Esperança e Petro de Luanda causaram 11 feridos.

A ministra angolana da Juventude e Desportos condenou os incidentes com adeptos do Sagrada Esperança, que fizeram 11 feridos no sábado, no estádio do Dundo, na província da Lunda Norte.

"É com profunda dor e preocupação que o Ministério da Juventude e Desportos tomou conhecimento dos incidentes ocorridos sábado, no estádio do Dundo, no jogo entre o Sagrada Esperança e o Petro de Luanda, válido para a 27ª jornada do Girabola", disse Palmira Barbosa.

Os tumultos começaram, no sábado, depois de a equipa de arbitragem anular um golo do Sagrada Esperança, aos 43 minutos, por alegado fora de jogo, quando os anfitriões perdiam por 2-0. Os adeptos arremessaram bancos, garrafas de água e outros objetos contundentes para campo, e como consequência onze pessoas ficaram feridas, cinco em estado grave, incluindo um um efetivo da polícia angolana.

A governante angolana pediu à Federação de Angola de Futebol a abertura de um inquérito para apurar o que aconteceu e eventuais responsabilidades.

O Petro de Luanda venceu o Sagrada Esperança por 2-1, e aumentou a vantagem na liderança do campeonato angolano de futebol, com 62 pontos, mais cinco que o 1.º de Agosto, que é o segundo, após perder na mesma jornada diante da Académica do Lobito por 1-0. O Sagrada Esperança é o terceiro, com 49.