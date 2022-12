Mário Soares assume o comando técnico do Bravos do Maquis

O treinador de futebol angolano Mário Soares foi este sábado apresentado como o novo técnico do Bravos do Maquis, na província angolana do Moxico, em substituição do seu compatriota Zeca Amaral.

Em conferência de imprensa, o treinador, que assinou por um ano, prometeu que vai colocar o Bravos do Maquis no pódio do campeonato angolano, no fim da presente edição, após a equipa classificar-se em quinto, na época passada.

Em novembro, Zeca Amaral abandonou o comando da equipa, sem aviso prévio, alegando maus resultados da equipa no Girabola, apesar de a direção do clube ainda ter tentado mantê-lo à frente dos destinos da equipa.

No Girabola, o Bravos ocupa a 14.ª posição, com nove pontos, fruto de duas vitórias, três empates e cinco derrotas.