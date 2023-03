Ivanildo e David Tavares "reforçam" seleção de Cabo Verde

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Internacionais jovens por Portugal, foram chamados pela primeira vez à seleção cabo-verdiana.

Ivanildo Fernandes, central do Vizela, e David Tavares, médio dos quadros do Famalicão, são grandes novidades nos convocados da seleção de Cabo Verde, tendo em vista os dois próximos jogos de apuramento para a CAN.

Ambos têm a oportunidade de somar a primeira internacionalização pelo país africano, depois de terem jogado pelas seleções jovens de Portugal.

Cabo Verde recebe Essuatíni a 24 de março e joga fora de casa quatro dias depois para o Grupo B da qualificação para a CAN de 2023.

Eis a lista de convocados:

GR Josimar Dias "Vozinha" - AS Trencin (Eslováquia)

GR Keven Ramos "Ken" - CS Mindelense (Cabo Verde)

GR Dylan Silva - B SAD (Portugal)

DEF Ianique Tavares "Stopira" - Fehervar (Hungria)

DEF Edilson Borges "Diney" - FAR Rabat (Marrocos)

DEF Steve Furtado - CSKA 1948 (Bulgaria)

DEF Dylan Tavares - Bastia (França)

DEF Roberto Lopes "Pico" - Shamrock Rovers (Irlanda)

DEF Willy Semedo - Al-Faisaly FC (Arábia Saudita)

DEF João Paulo Fernandes - Feirense (Portugal)

DEF Ivanildo Fernandes - FC Vizela (Portugal)

M Jamiro Monteiro - San Jose Earthquakes (Estados Unidos)

M Kevin Pina - FK Krasnodar (Russia)

M Carlos Fernandes "Cuca" - Casa Pia (Portugal)

M Telmo Arcanjo - Tondela (Portugal)

M Deroy Duarte - Fortuna Sittard (Países Baixos)

M David Tavares - FC Famalicão (Portugal)

AV Ryan Mendes - Al Nasr (Emirados Árabes Unidos)

AV Garry Rodrigues - Olympiacos (Grécia)

AV Júlio Tavares - Al Raed (Arabia Saudita)

Av Tiago Correia "Bebé" - Real Zaragoza (Espanha)

AV Jovane Cabral - Sporting (Portugal)

Av Gilson Tavares - Benfica (Portugal)

Av Bryan Teixeira - Sturm Graz (Austria)

Av Luís Lopes "Duk" - Aberdeen (Escócia)

Av Alessio da Cruz - KV Mechelen (Belgica)