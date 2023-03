Isaac de Benguela desiste do campeonato angolano por razões financeiras

Redação com Lusa

A decisão foi tomada a oito jornadas do fim da presente edição do Girabola.

O Isaac de Benguela formalizou esta quarta-feira a sua desistência do campeonato angolano, evocando razões financeiras na carta enviada à Federação Angolana de Futebol (FAF).

A decisão foi tomada a oito jornadas do fim da presente edição do Girabola, em que a formação de Benguela ocupa a 14.ª posição, com 12 pontos.

Em janeiro, o Cuando Cubango também desistiu do principal escalão do futebol angolano, igualmente devido a problemas financeiros.

O Girabola fica, assim, reduzido a 14 equipas.