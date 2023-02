Investidores americanos e italianos preparam compra de clube em Moçambique

Redação com Lusa

As duas hipóteses em estudo são o estabelecimento de uma nova equipa ou a aquisição de uma equipa já existente.

Uma sociedade irlandesa cotada na bolsa norte-americana pretende adquirir um clube de futebol da primeira divisão em Moçambique nos próximos meses, para desenvolver o que apelida de "futebol de impacto social", adiantou um dos fundadores.

O presidente executivo do conselho da administração da Brera Holdings, Daniel McClory, avançou à agência Lusa estar confiante de que "até ao final de junho" será anunciada uma carta de intenções ou um acordo de aquisição em Moçambique.

"Passámos lá algum tempo, encontrámo-nos com a Federação e falámos com um par de proprietários de clubes. As coisas levam tempo, mas penso que vamos conseguir fazer progressos na primeira metade deste ano", afirmou à Lusa.

Moçambique foi identificado como um dos alvos prioritários nos planos de expansão internacional desta holding, que dispersou capital através de uma Oferta Pública Inicial no final de janeiro no índice Nasdaq, angariando 7,5 milhões de dólares (sete milhões de euros).

Angola, Marrocos, Gâmbia e Zâmbia são outros países africanos na mira deste grupo de investidores norte-americanos e italianos, que começou o projeto no ano passado com a aquisição do clube Brera FC, em Itália.

Fundada em 2000, é considerada "a terceira equipa de Milão", depois do Milan FC e Inter de Milão, mas em vez da Serie A compete ao nível amador regional.

Os investidores por detrás da Brera Holdings querem usar o clube italiano como trampolim para comprar uma série de equipas que competem na primeira divisão em pequenos territórios europeus, como Macedónia do Norte, Gibraltar, Andorra, San Marino ou Liechtenstein.

Na quarta-feira divulgou um compromisso para a compra do Fudbalski Klub Akademija Pandev na Macedónia do Norte, que no futuro será renomeado como Brera.

Nos próximos meses será a vez de comprar um clube em Moçambique e obter a gestão de outro na Argentina, neste caso na terceira divisão.

"Não estamos a tentar chegar à Serie A ou à Liga dos Campeões ou algo do género. É demasiado caro, leva muito tempo, provavelmente é demasiado difícil", vincou McClory, excluindo dos planos investir em países como Portugal, Espanha ou Reino Unido.

A estratégia, explicou, é investir em "clubes baratos", mas adeptos fiéis e com acesso a competições com prémios elevados, como competições europeias, para assim atrair bons contratos de patrocínios.

No caso dos investimentos em África e América do Sul, o potencial está em desenvolver uma rede de recrutamento de jovens talentos que possam ser vendidos com comissões vantajosas.

Outras formas de monetização incluem a criação de escolas de futebol e a oferta de serviços de consultoria, mantendo em paralelo programas de intuito social e de apoio às comunidades locais.

McClory, um norte-americano com currículo em várias firmas de investimento, identifica como inspiração o modelo do clube britânico Manchester City, cuja holding possui mais dez equipas em países como França, China, Índia, Japão ou Bolívia.

"Temos a intenção absoluta de nos tornarmos rentáveis e de dar retorno aos nossos investidores. Estamos simplesmente a fazê-lo de um ponto de vista muito mais modesto", salientou.

Um dos investidores na Brera Holdings é Chris Gardner, empreendedor milionário norte-americano que escreveu a auto-biografia "À Procura da Felicidade", cuja adaptação ao cinema teve Will Smith como ator principal.

Para McClory, Gardner, reconhecido também por ser um filantropo, "personifica o impacto social" deste projeto.

Numa referência velada aos proprietários de clubes como Manchester United e Liverpool, faz questão de se diferenciar "daqueles americanos irracionais que aparecem na Europa e gastam centenas de milhões de dólares e pensam que vão mudar tudo".