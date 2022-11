Interclube reforça terceiro lugar do Girabola ao bater ASK Dragão do Uige

O Interclube venceu esta quarta-feira o ASK Dragão do Uige por 3-1, com um hat trick de Julinho e reforçou o terceiro lugar no campeonato angolano, com 17 pontos, em jogo da nona jornada.

Julinho completou o seu hat trick ainda na primeira parte e apenas no espaço de 17 minutos, aos 30, 37 e 45+2, tendo Pedro, aos 62 minutos, reduzido a desvantagem da equipa visitante.

No outro jogo do dia, o Santa Rita de Cássia venceu o Bravos do Maquis por 1-0, na província angolana do Moxico, após golo de Zinho, aos 45+2.

Tiago Azulão, do Petro de Luanda, é o melhor marcador do campeonato, com nove golos, seguido por Kaporal, da Académica do Lobito, com seis, e de Mano Calesso, do Interclube, com três.

Resultados da 9ª jornada:

- Segunda-feira, 21 nov:

Desportivo da Huila - Wiliete de Benguela, 1-0

- Quarta-feira, 23 dez:

Interclube - ASK Dragão do Uige, 3-1

Bravos do Maquis - Santa Rita de Cássia, 0-1

- Quinta-feira, 24 dez:

Cuando Cubango FC - Desportivo da Lunda Sul

Sagrada Esperança - Recreativo do Libolo

Académica do Lobito - Sporting de Cabinda

1.º de Agosto - Sporting de Benguela

- Sexta-feira, 25 dez:

Isaac de Benguela - Petro de Luanda

Classificação:

1. Petro de Luanda, 22 pontos

2. Wiliete de Benguela, 20

3. Interclube, 17

4. Sporting de Cabinda, 13

5. Académica do Lobito, 12

6. Sagrada Esperança, 12

7. Recreativo do Libolo, 12

8. Desportivo da Huila, 11

9. 1.º de Agosto, 10

10. Cuando Cubango FC, 9

11. Santa Rita de Cássia, 8

12. Desportivo da Lunda Sul, 8

13. Bravos do Maquis, 6

14. Sporting de Benguela, 6

15. Isaac de Benguela, 4

16. ASK Dragão do Uige, 3